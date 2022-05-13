Также украинские защитники уничтожили два вражеских танка, один БТР, пять БМП, одну БМД, два миномета, два беспилотника и два артиллерийских тягача.

За сутки в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные ликвидировали около 130 российских оккупантов.

Об этом сообщило командование ОТУ "Восток" в Facebook.

"В течение суток, 13 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 9 атак. Кроме того, было нанесено огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники уничтожили до 130 российских оккупантов, два вражеских танка, один БТР, пять БМП, одну БМД, два миномета, два беспилотника и два артиллерийские тягача.

Как сообщал УНИАН, в целом на Донецком и Луганском направлениях сегодня отбито 10 атак российских оккупантов.

Украинские военные уничтожили 5 танков, 5 артиллерийских систем, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 вражеских автомобилей, а также три беспилотника "Орлан-10".

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