Залужный обсудил с американским генералом Марком Милли ситуацию на фронте.

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Об этом говорится в Telegram-канале главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Он сообщил, что обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли оперативную обстановку по вооруженной агрессии в Украине.

"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", - отметил Залужный.

По его словам, он акцентировал внимание на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет с целью разрушения логистических путей поставки военно-технической помощи Украине.

"Вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS является очень актуальным", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Генштабе ВСУ заявили о потере врагом контроля над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

В то же время оккупанты не прекращают ведение наступательных действий с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с Крымом.

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