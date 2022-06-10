Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 июня ориентировочно составили:
📌 личного состава - около 31900 (+200 за сутки) человек ликвидировано,
📌 танков ‒ 1409 (+11) единиц,
📌 боевых бронированных машин - 3450 (+12),
📌 артиллерийских систем – 712 (+1),
📌 РСЗО - 222 (+9),
📌 средства ПВО - 97 (+1),
📌 самолетов - 212 (+0),
📌 вертолетов – 178 (+0),
📌 БПЛА оперативно-тактического уровня - 572 (+10),
📌 крылатые ракеты - 125 (+0),
📌 корабли/катера - 13 (+0),
📌 автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17),
📌 специальная техника - 54 (+1).
Самые большие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.
Война России против Украины
Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.
Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.