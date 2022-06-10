Самые большие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 июня ориентировочно составили:

📌 личного состава - около 31900 (+200 за сутки) человек ликвидировано,

📌 танков ‒ 1409 (+11) единиц,

📌 боевых бронированных машин - 3450 (+12),

📌 артиллерийских систем – 712 (+1),

📌 РСЗО - 222 (+9),

📌 средства ПВО - 97 (+1),

📌 самолетов - 212 (+0),

📌 вертолетов – 178 (+0),

📌 БПЛА оперативно-тактического уровня - 572 (+10),

📌 крылатые ракеты - 125 (+0),

📌 корабли/катера - 13 (+0),

📌 автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17),

📌 специальная техника - 54 (+1).

Самые большие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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