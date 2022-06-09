По данным Олега Жданова, оккупанты якобы должны "взять" город до 22 июня.

Российским оккупантам поставили новые сроки захвата административного центра Луганской области - они якобы должны оккупировать Северодонецк до 22 июня.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Марку Фейгину в четверг вечером.

По его данным, в район Северодонецка также были отправлены подразделения оккупантов, ранее стоявшие на запорожском направлении вблизи Мелитополя.

"Я предполагаю, что они пошли не на Херсон, а в сторону Северодонецка... Да, это дальше, чем на Херсон. Но дело в том, что на херсонском направлении не значительное продвижение наших войск и там просто расширяем плацдарм, не проводим массированных атак. Мы просто атакуем на отдельных участках. А вот северодонецкое направление они, скорее всего, будут усиливать и сейчас эта пауза может немного подзатянуться, и она может превратиться в перегруппировку войск", - отметил эксперт.

"Дело в том, что поступила информация - новый дедлайн. Уже не 10 июня, уже 22 июня", - прокомментировал Жданов новые задачи по срокам захвата Северодонецка.

Он также рассказал, кто будет руководить операцией по "взятию" города. Напомним, в начале июня в Conflict Intelligence Team сообщили, что руководителем боевых действий в Украине вместо Александра Дворникова назначили Геннадия Жидко.

"Нет, он его не поменял, а усилил. Жидкову "дали" Северодонецк, а Дворников руководит всей операцией. Такая пришла информация", - сообщил Жданов.

Напомним, ранее поступила информация, что ВСУ контролируют в Северодонецке промышленную зону и прилегающие к ней кварталы. По мнению главы ОВА Сергея Гайдая, для "зачистки" города нужна тяжелая артиллерия. Тогда украинские войска смогут выгнать оккупантов за три дня.