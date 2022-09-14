При цьому американський президент попередив, що попереду "довгий шлях" до перемоги.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина достигла значительного прогресса в освобождении захваченных российскими оккупантами территорий. В то же время пока неясно, является ли это переломным моментом.

Об этом пишет Reuters.

"Очевидно, что украинцы достигли значительного прогресса. Но я думаю, что это будет долгий путь", – заявил американский лидер. Видео дня

В то же время Байден довольно сдержанно ответил на вопрос, стало ли контрнаступление Украины переломным моментом в этой войне. "На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать", - подчеркнул Байден.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. На Харьковщине украинские силы освободили более 300 населенных пунктов, в общем - 3,8 тыс. кв. км и около 150 тысяч населения, хотя реальное количество почти вдвое больше".

Вместе с тем, похоже, группировка войск РФ на реке Оскол с выходом на админграницу Луганской области, где противник смог раньше закрепиться, может быть разгромлена из-за отсутствия подкрепления.

По состоянию на 13 сентября продолжались бои за контроль над Лиманом пророссийские боевики и военные накануне покинули Кременную, но туда пока не зашли ВСУ.

На юге защитники продолжают бить по логистике врага. Россияне наращивают резервы на левом берегу. ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

По мнению западных аналитиков, нынешние успехи контрнаступления ВСУ могут стать переломным моментом войны. И наибольшей неожиданностью он стал для самих россиян, убеждены в Пентагоне.

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