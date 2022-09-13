О новой помощи США собираются объявить уже на этой неделе.

Белый дом, скорее всего, уже на этой неделе объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 675 миллионов долларов.

Об этом Politico сообщили источники в Конгрессе.

Пакет будет содержать аналогичные предварительному траншу высокоточные боеприпасы к HIMARS, гаубицы, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты и др.

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Кроме того, Пентагон сообщил Конгрессу, что в сентябре воспользуется полномочиями по распоряжению средствами в размере 1,3 миллиарда долларов.

Как писал УНИАН, 8 сентября президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 675 миллионов долларов.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров. В течение 12 сентября отражены атаки врага в районах Зайцево, Бахмута, Бахмутского, Красногоровки, Водяного, Безымянного и Новогригорьевка.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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