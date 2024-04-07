Украина устроила России "парад 200-ых", убрав на своей территории важных оккупантов армии врага, включительно с начальником зенитного ракетного расчета.
Их поименно, дополняя публикацию фото, назвал в сети офицер украинской армии Анатолий Штефан "Штирлиц". В списке тех, кого семьи в РФ навряд ли дождутся, 18 имен.
В Украине смертью "героя СВО" пали:
- Подполковник Моисеев Дмитрий;
- подполковник Горбунов Олег, выпускник ХГвВТКУ 1988 г.;
- разведчик-корректировщик 83 одшбр капитан Моргун Александр;
- лейтенант Бессмертный Никита;
- капитан Вобликов Роман;
- заместитель начальника батареи – начальник зенитного ракетного расчета старший лейтенант Вдовенко Кирилл;
- лейтенант Демьяненко Виталий;
- капитан Апанасов Валерий;
- старший лейтенант Тарынчев Дмитрий;
- капитан Журавлев Михаил;
- младший лейтенант Родионов Максим
- капитан Тулпаров Арслан;
- капитан Негмонов Шерали;
- капитан Клериков Дмитрий;
- старший лейтенант Пикалев Сергей;
- командир взвода ТОС-1А "Солнцепёк" лейтенант Ситников Антон;
- капитан Макаров Алексей;
- лейтенант Волков Александр;
Фотографии оккупантов:
Россия ударила в спину пехоты самолетами-штурмовиками
Отметим, по состоянию на утро 7 апреля человеческие потери армии РФ в Украине составляют 447 510 человек (за сутки Генштаб насчитал плюс 820 ликвидированных оккупантов). Однако работа ВСУ по врагу - не единственная причина "похудения" российской армии.
Сегодня офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ рассказал, как Россия ударами штурмовых самолетов "мотивировала" свою пехоту у Часового Яра. Когда военные РФ начали убегать с позиций, им в спину начали бить самолеты, рассказал Олег Калашников.