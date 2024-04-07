Офицер ВСУ пересчитал по именам, кого семьи в РФ навряд ли дождутся / Коллаж УНИАН, фото t.me/a_shtirlitz

Украина устроила России "парад 200-ых", убрав на своей территории важных оккупантов армии врага, включительно с начальником зенитного ракетного расчета.

Их поименно, дополняя публикацию фото, назвал в сети офицер украинской армии Анатолий Штефан "Штирлиц". В списке тех, кого семьи в РФ навряд ли дождутся, 18 имен.

В Украине смертью "героя СВО" пали:

  • Подполковник Моисеев Дмитрий; 
  • подполковник Горбунов Олег, выпускник ХГвВТКУ 1988 г.;
  •  разведчик-корректировщик 83 одшбр капитан Моргун Александр; 
  •  лейтенант Бессмертный Никита; 
  •  капитан Вобликов Роман; 
  •  заместитель начальника батареи – начальник зенитного ракетного расчета старший лейтенант Вдовенко Кирилл; 
  • лейтенант Демьяненко Виталий; 
  • капитан Апанасов Валерий; 
  • старший лейтенант Тарынчев Дмитрий;
  • капитан Журавлев Михаил; 
  •  младший лейтенант Родионов Максим
  • капитан Тулпаров Арслан;
  • капитан Негмонов Шерали;
  • капитан Клериков Дмитрий;
  • старший лейтенант Пикалев Сергей;
  •  командир взвода ТОС-1А "Солнцепёк" лейтенант Ситников Антон; 
  • капитан Макаров Алексей; 
  • лейтенант Волков Александр; 

Фотографии оккупантов: 

Видео дня

Россия ударила в спину пехоты самолетами-штурмовиками

Отметим, по состоянию на утро 7 апреля человеческие потери армии РФ в Украине составляют 447 510 человек (за сутки Генштаб насчитал плюс 820 ликвидированных оккупантов). Однако работа ВСУ по врагу - не единственная причина "похудения" российской армии. 

Сегодня офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ рассказал, как Россия ударами штурмовых самолетов "мотивировала" свою пехоту у Часового Яра. Когда военные РФ начали убегать с позиций, им в спину начали бить самолеты, рассказал Олег Калашников. 

Вас также могут заинтересовать новости: