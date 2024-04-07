В списке ликвидированных капитанов, лейтенантов и прочей "оккупантской братии" - 18 имен.

Украина устроила России "парад 200-ых", убрав на своей территории важных оккупантов армии врага, включительно с начальником зенитного ракетного расчета.

Их поименно, дополняя публикацию фото, назвал в сети офицер украинской армии Анатолий Штефан "Штирлиц". В списке тех, кого семьи в РФ навряд ли дождутся, 18 имен.

В Украине смертью "героя СВО" пали:

Подполковник Моисеев Дмитрий;

подполковник Горбунов Олег, выпускник ХГвВТКУ 1988 г.;

разведчик-корректировщик 83 одшбр капитан Моргун Александр;

лейтенант Бессмертный Никита;

капитан Вобликов Роман;

заместитель начальника батареи – начальник зенитного ракетного расчета старший лейтенант Вдовенко Кирилл;

лейтенант Демьяненко Виталий;

капитан Апанасов Валерий;

старший лейтенант Тарынчев Дмитрий;

капитан Журавлев Михаил;

младший лейтенант Родионов Максим

капитан Тулпаров Арслан;

капитан Негмонов Шерали;

капитан Клериков Дмитрий;

старший лейтенант Пикалев Сергей;

командир взвода ТОС-1А "Солнцепёк" лейтенант Ситников Антон;

капитан Макаров Алексей;

лейтенант Волков Александр;

Фотографии оккупантов:

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Россия ударила в спину пехоты самолетами-штурмовиками

Отметим, по состоянию на утро 7 апреля человеческие потери армии РФ в Украине составляют 447 510 человек (за сутки Генштаб насчитал плюс 820 ликвидированных оккупантов). Однако работа ВСУ по врагу - не единственная причина "похудения" российской армии.

Сегодня офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ рассказал, как Россия ударами штурмовых самолетов "мотивировала" свою пехоту у Часового Яра. Когда военные РФ начали убегать с позиций, им в спину начали бить самолеты, рассказал Олег Калашников.

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