Весьма вероятно, что это был приказ.

Российские штурмовые самолеты накрыли огнем свою пехоту, которая отступала возле Часового Яра. Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

Детали "казни" он рассказал в эфире информационного марафона. По его словам, ситуация возле Часового Яра достаточно непростая и напряженная: оккупанты пытаются осуществлять штурмовые действия непосредственно на населенные пункты, которые прикрывают Часов Яр, а именно на Богдановское и Ивановское. Также они пытаются наступать между этими пунктами.

Захватчики привлекают к штурмам пехоту при поддержке боевой бронированной техники. Используют как танки, так и боевые бронированные машины для десанта. Кроме этого, враг привлекает штурмовую авиацию. Однако, как оказалось, последняя, когда надо, стимулирует наступление солдат ударами в спину.

Видео дня

"Они отошли, и даже не просто отошли. Мне пришлось непосредственно наблюдать, как они просто бежали. Надо добавить, что впервые я видел такое на видео: их штурмовики нанесли огневое поражение своей же пехоте, которая пыталась покинуть поле боя", - подчеркнул Калашников.

Он добавил, что точно не знает, получали ли российские пилоты штурмовых самолетов команду нанести такое огневое поражение по своим войскам, или же приняли "своих за чужих".

"Однако, то, что у них действуют заградительные отряды, это давно доподлинно известно. Мы это могли наблюдать, когда они еще штурмовали Бахмут. Сегодня у них только усиливается такое явление как бросать в бой своих частично мобилизованных, и не давать им возможности вернуться. То есть, ставить их в такой тупик. Поэтому, возможно, что такое огневое поражение авиацией происходило по приказу", - подчеркнул Калашников.

Россия пытается взять Часов Яр - ключ обороны ВСУ

Как известно, оккупационные войска России пытаются захватить Часов Яр Донецкой области. Этот населенный пункт является ключом к стратегическим городам украинской обороны - Славянску и Краматорску. Об этом недавно высказался военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Он пояснил, что преимущество этого участка фронта для ВСУ заключается в ландшафтных особенностях. Они дают тому, кто контролирует эти земли, тактическое преимущество и огневой контроль в условиях боевых действий. Также этот город не позволяет врагу продвинуться вглубь территорий Украины.

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