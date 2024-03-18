Украинские системы противовоздушной обороны откалиброваны на обнаружение характерной траектории полета ракет и снарядов, а не тяжелых авиабомб, которые почти невозможно сбить.

После захвата российскими войсками Авдеевки Украина активно строит собственные длинные линии глубоких окопов, мин и "зубов дракона", чтобы задержать российские танки, которые могут попытаться прорваться и вернуть себе территорию, которую россияне удерживали в первый год полномасштабной войны, пишет The Times.

"Но, делая это, украинские солдаты столкнулись с новой и опасной угрозой: так называемыми планирующими бомбами, модифицированными бомбами советских времен, оснащенными "умными" крыльями, превращающими их в управляемые ракеты. Сброшенные с самолетов над территорией, контролируемой Россией, они представляют новую смертельную угрозу, против которой Украина плохо вооружена, хотя и медленно укрепляет свою линию фронта", - отмечает издание.

Как отмечал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, такие бомбы полностью уничтожают любую позицию, все здания и сооружения просто превращаются в ямы после прилета всего одной.

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Россия одержала большую символическую победу, захватив Бахмут в прошлом году. Теперь она устремила свои взгляды на Часов Яр, следующий город на западе, который открывает путь к Краматорску и дальше.

Как отмечал один из украинских офицеров, подразделение которого там дислоцируется, ситуация там ухудшается с каждым днем, и российские управляемые планирующие бомбы представляют наибольшую угрозу.

Россия пытается вернуть преимущество в воздухе с помощью большого количества модифицированных бомб, сбрасываемых самолетами, которым не нужно заходить в воздушное пространство, контролируемое Украиной. Украинские системы противовоздушной обороны откалиброваны на обнаружение характерной траектории полета ракет и снарядов, а не тяжелых авиабомб, которые почти невозможно сбить.

Единственным ответом, говорят командиры, являются боевые самолеты, которые могут сами наносить удары по российским бортам. Но подготовка к развертыванию западных самолетов F-16 продвигается очень медленно, и в первом транше, в конце этого года, вероятно, только шесть пилотируемых самолетов будут готовы к развертыванию.

КАБы на фронте - что известно

Российская авиация в последнее время активно забрасывает прифронтовые населенные пункты КАБами. По мнению аналитиков Института изучения войны, враг может запустить серийное производство усовершенствованных управляемых авиабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта.

Как известно, в битве за Авдеевку оккупанты активно использовали планирующие бомбы, стирая город в бетонную крошку. На пике воздушной кампании россияне выпустили потрясающие 250 КАБ за 48 часов.

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