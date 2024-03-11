Враг может добавить к бомбам реактивные двигатели и топливные баки.

Российская авиация в последнее время активно забрасывает прифронтовые населенные пункты КАБами. По мнению аналитиков ISW, враг может запустить серийное производство усовершенствованных управляемых авиабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на слова спикера Таврической группировки ВСУ, капитана Дмитрия Лиховия, который рассказывал, что оккупанты нанесли удар по Мирнограду Донецкой области тремя универсальными межвидовыми планерными боеприпасами (УМПБ) Д-30СН.

Тогда военный объяснял, что они по сути превращают неуправляемые гравитационные бомбы ФАБ советских времен в управляемые планерные бомбы. При этом неуправляемые планерные бомбы захватчики использовали еще в январе этого года.

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Российские милблогеры утверждают, что оккупанты в неопределенных районах Украины начали наносить удары неуправляемыми планерными бомбами ФАБ УМПБ, в противовес использованию неуправляемых планерных бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции.

Как объясняют аналитики, управляемые планерные бомбы УМПБ имеют систему наведения, которая включает помехоустойчивый приемник сигналов ГЛОНАСС/GPS "Комета" и сложные крылья, подобные тем, что у ракеты Х-101.

Какая модификация может появиться у КАБов

По словам российских блогеров, захватчики могут запускать управляемые плавающие бомбы УМПБ с самолетов и наземных реактивных систем залпового огня РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч". Сейчас их запускают без реактивных двигателей, но в будущем агрессор планирует добавить такую модификацию.

"Российские военные блогеры утверждали, что управляемые планерные бомбы с реактивным двигателем и топливным баком, позволят российской авиации сбрасывать управляемые планерные бомбы с меньшей высоты "подобно крылатым ракетам класса "воздух-земля" и увеличат максимальную дальность поражения до 80-90 километров", - говорится в отчете.

Это позволит авиации РФ увеличить глубину ударов по позициям ВСУ без риска обнаружения или уничтожения самолетов Силами обороны.

"Таким образом, предполагают специалисты, российская оборонно-промышленная база пытается массово производить управляемые планерные бомбы УМПБ. Российские войска, вероятно, будут пытаться запустить серийное производство управляемых планерных бомб УМПБ и расширить их применение на всей линии фронта", - заключают в ISW.

КАБы на фронте - что говорят эксперты

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечал, что самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы являются главным преимуществом России на фронте, и враг будет атаковать ими, пока будет иметь такую возможность.

Как рассказывал специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов, российские универсальные модули полета и коррекции, которые делают обычные авиационные бомбы управляемыми, получили новые антенны, эффективно подавляющие системы радиоэлектронной борьбы.

Как известно, в битве за Авдеевку оккупанты активно использовали планирующие бомбы, стирая город в бетонную крошку. На пике воздушной кампании россияне выпустили поражающие 250 КАБов за 48 часов. Вскоре 110-й бригаде, которая обороняла город, уже было негде прятаться и пришлось отступать. В Forbes объяснили, что таким образом россияне за два дня могут уничтожить оборону ВСУ.

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