Во время захвата Авдеевки враг на 48 часов сбросил на город 250 управляемых авиабомб.

В битве за Авдеевку оккупанты активно использовали планирующие бомбы, стирая город в бетонную крошку. Это позволило врагу после четырех месяцев штурмов с большими потерями заставить украинскую 110-ю механизированную бригаду отступить на Запад.

Как пишет Forbes, стоит ожидать, что враг повторит эту тактику и на других участках фронта. Кампания планирующих бомбардировок Авдеевки может означать изменения в операциях России в других местах вдоль линии фронта.

Отмечается, что РФ имеет тысячу истребителей-бомбардировщиков, что в десять раз больше, чем есть у Воздушных сил ВСУ.

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"С начала марта 2022 российские ВВС потеряли способность действовать в контролируемом Украиной воздушном пространстве, за исключением очень низких высот из-за неспособности надежно подавлять или уничтожать все более эффективные, хорошо рассредоточенные и мобильные украинские надводные и воздушные ракетные системы", - пояснили Джастин Бронк, Ник Рейнольдс и Джек Уотлинг в отчете для Королевского Института Объединенных служб в Лондоне за ноябрь 2022 года.

Со временем все изменилось - враг разработал управляемые планирующие бомбы, позволяющие уменьшить риски для самолетов со стороны украинских ЗРК. КАБы быстро стали одним из самых страшных видов оружия России. Украинские войска описали уникальный ужас гигантских бесшумных бомб, которые взрываются без предупреждения и обладают достаточной огневой мощью, чтобы повалить здания и сокрушить бункеры. Именно это произошло и в Авдеевке.

"Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания и сооружения просто превращаются в яму после падения только одного КАБ. а нам сбрасывают 60-80 штук за день", - написал Егор Шугар, солдат 3-й украинской десантно-штурмовой бригады, прикрывавшей отход 110-й бригады из Авдеевки.

На пике воздушной кампании в эти выходные россияне выпустили ошеломляющие 250 КАБ за 48 часов. Вскоре 110-й бригаде уже было негде прятаться и пришлось отступать. По оценке ISW, это, вероятно, был первый за два года случай, когда российская авиация сыграла решающую роль в российских наземных операциях.

Однако вражеская армия тоже понесла потери. На вооружении украинских военных есть американские батареи Patriot. За последние дни, эта система ПВО сбила сразу четыре истребителя РФ.

"У украинцев явно есть средства для сбивания бомбардировщиков и предотвращения нового сокрушительного обстрела КАБ. Чего им не хватает, так это мощности. Крупнейшим поставщиком ракет Patriot в Украину были США. Но начиная с октября, республиканцы Конгресса США, приверженные России, начали блокировать помощь украинским военным усилиям", - пишет издание.

По словам бывшего советника МВД Украины Антона Геращенко, запасы "Патриотов" "падают до критического уровня". В то же время в ближайшие недели и месяцы ожидается прибытие первых F-16, что поможет компенсировать дефицит боеприпасов для Patriot.

"Ключевыми задачами для этих самолетов, вероятно, будет еще большее отталкивание российских бомбардировщиков, запускающих ракеты по украинским городам и инфраструктуре, а также перехват российской тактической авиации. Это включает уничтожение или снижение эффективности российских самолетов, запускающих планирующие бомбы", — объяснил Мик Райан, генерал австралийской армии в отставке.

Однако F-16 придется пробиваться мимо российских истребителей и вражеской противовоздушной обороны, что является рискованным. Именно поэтому лучшей защитой Украины от КАБ сейчас является именно Patriot. В их отсутствие захватчики попытаются повторить бомбардировку Авдеевки.

Уничтожение российской авиации

Как сообщал УНИАН, за полтора суток ВСУ уничтожили сразу четыре российских самолета на восточном направлении фронта.

18 февраля ВВС уничтожили бомбардировщик Су-34, а 17 февраля - сбили сразу два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Известно, что именно эти самолеты наносили удары КАБами по позициям украинских войск.

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