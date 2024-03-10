Речь идет об улучшенной авиабомбе, которая может заменить классические старые ФАБы, превращенные в КАБы.

Российская армия ночью 10 марта обстреляла город Мирноград в Покровском районе Донецкой области, использовав новые авиационные бомбы.

Как пояснил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" - офицер Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, речь идет об улучшенной авиабомбе.

"Первоначальная информация была, что это враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, которая поступила от Национальной полиции, в этом обстреле россияне применили три планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН", - сообщил Лиховий.

По его словам, речь идет о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб и новые, вероятно, являются барражирующими.

"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенных в КАБы. Они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами", - подчеркнул Лиховий.

По его словам, они также не прицельные, они поражают жилые дома, гражданских людей.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, 10 марта 2024 года около 03:00 российские оккупационные войска ударили по Мирнограду. Попали по жилому микрорайону города.

В результате вражеского обстрела ранения получили 11 человек - 16-летний парень, пять женщин и столько же мужчин в возрасте от 34 до 95 лет.

Всем пострадавшим оказали неотложную медицинскую помощь. У них диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В сообщении сказано, что повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Россияне атаковали Украину дронами 10 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в ночь на воскресенье, 10 марта, запустили по украинской территории 39 дронов-камикадзе типа Shahed и ударили по нашей земле четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Уже известно, что в Одесской и Николаевской областях есть "прилеты".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что орог запускал беспилотники из Приморско-Ахтарска (российский город) и крымского мыса Чауда, украинские воины ликвидировали 35 из них.

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