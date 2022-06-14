В ведомстве отмечают, что без помощи Запада Украине не сможет выиграть войну.

Украина получила от западных стран всего 10% от заявленной помощи.

Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр.

"Сколько бы усилий не прилагала Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили только 10 процентов", — отметила Маляр.

Напомним, Литва собирается передать Украине боеприпасы для Bayraktar. Точное количество снарядов не уточняется, однако страна пообещала доставить их "вовремя".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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