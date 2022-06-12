Андрюс Тапинас отметил, что на беспилотники потратили 990 тысяч евро.

Власти Литвы купили для Украины новые современные беспилотники. Вооруженные силы Украины вскоре получат четыре из них.

Об этом сообщил телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас в Twitter.

"Мы только что купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тысяч евро. Общая стоимость - 990 тысяч евро (стоимость шести беспилотников - УНИАН)", - говорится в сообщении.

По его словам, четыре беспилотника передадут ВСУ в ближайшее время, а еще два - через два месяца.

Беспилотники EOS C VTOL – что известно

взлетают и приземляются как коптер;

в небе ведет себя как самолет;

максимальная дальность полета - 120 км;

максимальная скорость - 107 км/ч;

оснащены тихим двигателем;

противостоят сильному ветру.

Как ранее сообщал УНИАН, литовцы за 3,5 дня собрали 5 миллиона евро на приобретение беспилотников Bayraktar для украинских воинов. Инициатор акции, журналист Андрюс Тапинас планировал собрать необходимую сумму за три недели.

Позже стало известно, что Турция бесплатно передаст беспилотник Bayraktar, на который в Литве собрали деньги.

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