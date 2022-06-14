Литва собирается передать Украине боеприпасы для Bayraktar. Точное количество снарядов не уточняется, однако страна пообещала доставить их "вовремя".
Соответствующей информацией поделился министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас на личном аккаунте в Twitter.
"Договорились о вооружении литовско-украинского беспилотника Bayraktar Vanagas. Боеприпасы поступят вовремя! Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы", — написал Анусаускас.
На фото, которое прикрепил к своему посту министр обороны, изображен боеприпас MAM-L. Он весит 22 килограмма и стоит от 60 до 100 тысяч долларов.
Напомним, в конце мая литовский журналист Андрюс Тапинас начал акцию по сбору 5 миллионов евро на Bayraktar для украинской армии. За двое суток удалось накопить половину от указанной суммы. По словам репортера, пожертвования поступали от людей со всей страны — министров, бизнесменов, учителей и даже студентов.
Когда сбор средств завершился, Турция решила подарить Украине беспилотник, который хотел приобрести Тапинас, и попросила отдать накопленные деньги на гуманитарную помощь.
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