Страна пообещала, что все снаряды будут доставлены вовремя.

Литва собирается передать Украине боеприпасы для Bayraktar. Точное количество снарядов не уточняется, однако страна пообещала доставить их "вовремя".

Соответствующей информацией поделился министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас на личном аккаунте в Twitter.

"Договорились о вооружении литовско-украинского беспилотника Bayraktar Vanagas. Боеприпасы поступят вовремя! Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы", — написал Анусаускас.

На фото, которое прикрепил к своему посту министр обороны, изображен боеприпас MAM-L. Он весит 22 килограмма и стоит от 60 до 100 тысяч долларов.

Напомним, в конце мая литовский журналист Андрюс Тапинас начал акцию по сбору 5 миллионов евро на Bayraktar для украинской армии. За двое суток удалось накопить половину от указанной суммы. По словам репортера, пожертвования поступали от людей со всей страны — министров, бизнесменов, учителей и даже студентов.

Когда сбор средств завершился, Турция решила подарить Украине беспилотник, который хотел приобрести Тапинас, и попросила отдать накопленные деньги на гуманитарную помощь.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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