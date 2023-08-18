По его словам, все недавние удары были прицельными.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых заявил, что существуют перспективы полной блокады российского флота.

"Действительно, есть перспективы полной блокады. Ситуация в развитии. Удары неизвестных средств воздушного и морского базирования все глубже и глубже относительно линии соприкосновения. Силы обороны не берут на себя ответственность, но они удивительным образом отвечают задаче по нарушению глубокой логистики врага - обеспечению горюче-смазочными материалами", - сказал он в эфире "Эспрессо".

Отмечается, что удар по Керченскому мосту, танкеру SIG и кораблю "Оленегорский горняк" надо расценивать как прицельные удары, которые нужны, чтобы проанализировать все возможные сопутствующие процессы.

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"И в дальнейшем делать подобные удары системными. Подобные средства предназначены для "роевого" применения. Это будет более эффективно и позволит, в частности выполнить задачу блокирования нормальной деятельности военно-морского флота и игры, которую нам навязали по использованию экономики Черного моря", - подытожил Рябых.

Удары по российскому флоту

Как ранее сообщал УНИАН, военно-морские силы Украины сообщили о выводе из строя пяти больших десантных кораблей Черноморского флота России.

В Черном море образовались новые условия для противостояния. Украина способна активно противодействовать флоту Российской Федерации. Российские оккупанты после успешных ударов ВСУ по их флоту прибегли к новой "тактике". Они создали заграждения из гражданских кораблей.

В российском Министерстве обороны за прошедшие сутки заявили о попытке атаковать корабли Черноморского флота РФ.

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