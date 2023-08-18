Довольно высокой является вероятность поражения российских кораблей с воздуха, отметил обозреватель.

Российские корабли имеют на вооружении весьма посредственную ПВО, их вполне можно атаковать не только морскими, но и воздушными дронами.

Вероятность поражения российских кораблей с воздуха довольно высока, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Морские дроны - шторм Черного моря! Воздушные дроны - гроза Черного моря? Почему бы и нет? В последние дни только и разговоров об украинских морских дронах, которые пошагово, неспешно, но неотвратимо меняют расстановку сил в Черном море. Но почему в этом контексте не упоминают воздушную компоненту? Лично для меня вопрос, почему по российским военным кораблям работают преимущественно морские дроны, а воздушные - нет, так и остается без ответа. Между тем, я уже неоднократно отмечал, что корабли черноморской флотилии имеют на вооружении весьма посредственную морскую ПВО, а точнее - вообще не имеют", - отметил он.

При этом эксперт привел в пример корабли проекта 22160, у которых из систем ПВО на вооружении есть разве что станковый пулемет 14,5-мм МТПУ-1 "Жало", ПЗРК "Игла"/"Верба" и, в некоторых случаях, сухопутный ЗРК "Тор-М2", размещаемый на вертолетной площадке.

"Эффективность применения сухопутной ЗРК на море можете себе только представить", - написал Коваленко.

Эксперт признал, что мощности воздушному дрону для затопления корабля не хватит, но ее достаточно, чтобы "повредить его РЛСО, навигационное оборудование и прочие внешние системы управления, что гарантировано отправит корабль в ремонт":

"Собственно, не только одна Москва уязвима для неких воздушных объектов, российские военные корабли еще со времен СССР имели проблему с эффективной ПВО и проблема эта так и не была решена в эпоху некой Российской Федерации".

Потери РФ в Украине - сколько россияне потеряли кораблей

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют 256 510 человек личного состава. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 460 российских захватчиков.

Кроме того, Россия потеряла 18 кораблей/катеров, 4332 танка, 8410 боевых бронированных машин, 5193 артиллерийских систем, 316 вертолетов, 4276 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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