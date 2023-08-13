Захватчики понимают, что удары ВСУ могут повториться.

Российские оккупанты после успешных ударов ВСУ по их флоту прибегли к новой "тактике". Они создали заграждения из гражданских кораблей.

"Прячутся (российские корабли, - ред.) пока что за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район досмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак", - рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

По ее словам, захватчики осознают, что удары Сил обороны Украины могут повториться.

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"Лозунг "можем павтарить" работает против них", - подытожила Гуменюк.

Российский флот - последние новости

Как известно, в апреле 2022 года украинские защитники начали уничтожать российский флот и начали это, утопив российский крейсер "Москва", который был флагманом.

В мае 2023 года вблизи берегов Турции морские дроны атаковать разведывательный корабль РФ проекта 18280"Иван Хурс".

В ночь на 4 августа у берегов Новороссийска был поражен российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Позже стало известно, что поврежден нефтяной танкер Sig.

Президент Владимир Зеленский предупредил РФ, что до конца войны она оставит без кораблей.

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