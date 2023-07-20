Россия сейчас боится выводить свои корабли из защищенных бухт.

В Черном море образовались новые условия для противостояния. Украина способна активно противодействовать флоту Российской Федерации.

"От Минобороны Украины поступил адекватный ответ на действия РФ. Объявлены районы, где опасно или запрещено передвигаться. Это удар по РФ, которая не ожидала такого шага. Посмотрим, как она сможет пережить этот шаг", - рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

По его словам, Украина имеет различные виды дронов, которые смогут атаковать российские корабли.

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"Последние удары по Одессе корабли Черноморского флота РФ уже наносили из защищенных бухт, опасаясь выходить в море. Удар Сил обороны по Керченскому мосту был дистанционным. Наблюдатели говорят, что кроме ракет "Нептун", Harpoon - Украина имеет целый ряд дронов-камикадзе, которые расширяют дальность действия в акватории Черного моря. Кроме дронов-камикадзе, которые плывут по водной поверхности, есть еще комбинированные дроны, которые плывут на глубине. Их очень трудно обнаружить - они очень эффективны для противодействия кораблям противника", - отметил эксперт.

Рябых добавил, что все будет идти к демилитаризации Черного моря и использованию его только для торговли.

"Кажется, уже скоро мы будем говорить о других правилах в Черном море. В дальнейшем все будет идти к тому, чтобы это море было демилитаризовано и использовалось только для свободной торговли. Это произойдет, когда закончат с этим режимом и агрессией РФ против Украины", - подытожил он.

Обострение в Черном море

Как сообщал УНИАН, сначала Россия сорвала действие Черноморской зерновой инициативы. Уже 20 июля Минобороны РФ заявило, что с сегодняшнего дня все суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения", которые можно атаковать

Министерство обороны Украины 20 июля ответило заявлением, что все суда, которые будут направляться в российские порты или порты на оккупированных территориях Украины, будут расцениваться как перевозящие грузы военного назначения. Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Черном море оккупантов ожидает много сюрпризов от армии и флота дронов.

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