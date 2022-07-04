Вооруженные силы Украины имеют больше военного опыта, чем войска стран-членов НАТО.
Защитники украинского государства "могут поучить, как надо воевать", рассказал австрийский военный эксперт Том Купер в эфире одного из YouTube-каналов.
"Давайте будем честными, войска НАТО не имеют такого военного опыта, как украинские. Да, у них есть военный опыт в Ираке и Афганистане. Но не в столь большой войне, которая сейчас в Украине…", - заявил собеседник.
Напомним, Россия весной 2014 года захватила украинский Крым, вторглась на часть Донецкой и Луганской областей Украины и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
После агрессии со стороны РФ Украина решила держать курс на вступление в НАТО и Европейский союз.
Рано утром 24 февраля 2022 года Россия решилась на полномасштабное вторжение в украинское государство.
В начале июля Том Купер сказал, что из-за российского президента Владимира Путина у РФ уже закончились ракеты большой дальности.
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