Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении одного из населенных пунктов, отметили в Генштабе украинской армии.

В Харьковской области украинские военные отразили штурм оккупантов в направлении Сосновки и отбросили врага назад.

Об этом речь идет в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него", - говорится в сообщении.

Также противник нанес авиаудары неподалеку населенного пункта Петровка.

"Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков назад. Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений Сил обороны, враг дистанционно минировал местность неподалеку Черкасских Тишков. На направлении продолжается контрбатарейная борьба", - добавили в Генштабе.

Напомним, войска РФ решились на полномасштабное вторжение на украинскую землю рано утром 24 февраля и начали обстреливать военные и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за действий противника погибли более 20 тысяч человек.

Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины.

Украинские военные давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 4 июля на нашей земле уже ликвидировали около 36 200 противников.

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