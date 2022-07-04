У РФ остались ракеты на дальность 500 километров и даже меньше, отметил эксперт.

Из-за того, что президент Российской Федерации Владимир Путин оказывал давление, чтобы в ходе войны в Украине как можно быстрее добиться успеха, у РФ закончились ракеты большой дальности.

На протяжении последних восьми лет РФ контрабандой поставляла электронные системы для этих ракет, рассказал австрийский военный эксперт Том Купер в эфире одного из YouTube-каналов.

"…из-за давления Путина - как можно быстрее добиться успеха - у них кончились эти ракеты, именно большой дальности. Так что сейчас они пытаются заменить эти ракеты другими старыми ракетами. У них есть ракеты на дальность 500 километров и даже меньше. Они также менее точны…", - отметил собеседник.

Эксперт добавил, что ракеты, которые теперь использует российская сторона, менее точные и могут промахнуться на расстояние до 800 метров.

Напомним, в конце июня Том Купер сказал, что российские войска во время войны против Украины уже выпустили большинство своих 122-мм артиллерийских снарядов и вместо них пускают в ход боеприпасы калибра 152 мм.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в захваченных украинской стороной российских крылатых ракетах Х-101 нашли американские микрочипы.

Стоит отметить, что из-за агрессии России против украинского государства, которая началась в 2014 году, США ввели антироссийские санкции. В частности, ограничительные меры касались сотрудничества в оборонной сфере.

Рано утром 24 февраля российская сторона решилась на полномасштабное вторжение в Украину, и Вашингтон ввел против Москвы новые санкции.

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