Российские оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике, и что их так называемая "спецоперация" провалилась.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что наша страна готовится к новым попыткам России наступать на Донбассе.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе, как-то активизировать свое движение на юге Украины. Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике, и что их так называемая "спецоперация" уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что это произойдет, несмотря ни на то, что бы они не "креативили" в Херсоне и Мариуполе, ни на то, как бы оккупанты не изображали свою якобы "власть" в оккупированных районах Приазовья и Донбасса.

"Их пребывание там все равно временное. Там все равно будут украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

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