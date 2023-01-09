Контрнаступательная операция может занимать до нескольких месяцев.

Украинские силы находятся на стадии формирования условий для наступления на Запорожском направлении и ожидают улучшения погодных условий на Луганском направлении.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью Юлии Латыниной, продолжается процесс подготовки контрнаступательной операции, которая может занимать до нескольких месяцев.

"Сразу после правобережной Херсонщины у нас возник следующий вопрос – что делать дальше? Двигаться на Луганщине? Тут сформированы условия для контрнаступления вот даже прямо сейчас. Но есть несколько факторов, которые мешают это контрнаступление осуществить. Среди этих факторов … погодные условия. Луганщина это болотистая местность, там довольно таки проблематично наступать в теплую погоду. Поэтому намного лучше дождаться", – отметил Коваленко.

По мнению эксперта, активное продвижение на Запорожском направлении в настоящий момент тоже невозможно.

"Запорожская область находится сейчас в состоянии формирования контрнаступления. В треугольнике, где Мелитополь и Токмак, идет сейчас накопление большого ресурса российских оккупационных войск, как раз для предотвращения этого наступления. Но это как раз и выгодно Вооруженным силам Украины – не торопить события, а планомерно уничтожать тот ресурс технический, человеческий, который присутствует в зоне досягаемости как ствольной, так и реактивной артиллерии. А Запорожская область оккупированная простреливается до самого побережья Азовского моря", – объяснил он.

Ситуация на Запорожском направлении

В декабре оккупанты начали стягивать дополнительные силы в Мелитополь. В частности, во временно оккупированный город прибыли "кадыровцы", которые должны были контролировать "блокпосты" и следить за мобилизованными.

Все чаще украинские защитники наносят удары по скоплениям техники и живой силы врага на этом направлении. Удары сосредотачивают по логистике, чтобы парализовать движение оккупантов и их оборонный потенциал.

23 декабря взрывы прогремели в штабе боевиков Кадырова, 2 января ударили по скоплению войск врага возле Мелитополя, 8 января была уничтожена база оккупантов в Мелитополе.

В связи с участившимися атаки российские оккупанты начали новую волну террора против гражданского населения. Оккупационная "администрация" охотится на участников украинского сопротивления.

Ситуация на Луганском направлении

В конце лета украинские защитники пошли в контрнаступление в Луганской области. Уже освободили более 10 населенных пунктов.

В настоящее время Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются на направлении Сватово – Кременная. Однако тут наступление осложняет плотно заминированная территория, оккупанты успели подготовить оборонительные позиции.

2 января в британской разведке сообщили, что накануне Нового года разворачивались бои за контроль над трассой Р-66, ведущей из Белгородской области через Сватово и Кременную. Дорога имеет ключевое значение для снабжения вражеских сил. ВСУ держат ее под огневым контролем с октября, а в случае захвата трассы ситуация со снабжением оккупантов значительно ухудшится.

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