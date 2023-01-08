В Мелитополе началось активное передвижение россиян.

В ночь на 8 января прогремели взрывы на военной базе российских войск в районе завода Гидромаш в Мелитополе. По словам местных, боеприпасы захватчиков детонировали более часа.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров. "Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов, взрывная волна выбила стекла близлежащих домов, а дым над заводом клубился даже утром", - заявил он.

Как пишет "РИА-Мелитополь", после прилетов оккупанты немедленно выгнали с территории предприятия кое-какую технику, по городу началось активное передвижение русских.

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Война в Украине - ситуация в Мелитополе

В декабре российские оккупанты начали стягивать дополнительные силы в город. Мэр города Иван Федоров 12 декабря сообщал о прибытии в район "кадыровцев", которые должны были взять под контроль "блокпосты" и контролировать поведение "мобиков".

23 декабря прогремела новая "бавовна" в штабе боевиков Кадырова в Мелитополе.

ВСУ чуть ли не ежедневно бьют по логистике захватчиков в Запорожской области, удары призваны парализовать движение оккупантов и их оборонный потенциал.

31 декабря ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов в районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак. Потери противника составили свыше 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники различного типа и склад боеприпасов врага.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 110 740 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

На войне были, в том числе, ликвидированы гонщик белой Лады, коррупционер из министерства Шойгу, военный преступник, участвовавший еще в боях за Дебальцево.

Некоторые оккупанты уже научились прятаться от украинских дронов, притворяясь мертвыми на поле боя.

Кроме того, в Донецке под обстрел во время гулянки попал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили по базе мобилизованных в Макеевке. Потери, по разным данным, составляют от сотни до нескольких сотен российских оккупантов.

На днях стало известно о ликвидации российского "терминатора".

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