В последние несколько дней ВСУ ведут бои за контроль над стратегически важной дорогой вблизи Кременной.

Если ВСУ возьмут под свой полный контроль трассу Р66 на Донбассе, оборона российских войск в Кременной будет подорвана. Об этом говорится в свежей сводке от Британской разведки.

Британцы отмечают, что в течение последних пяти дней украинские и российские силы сражаются за контроль над трассой Р66, которая идет из Белгородской области через Сватово в Кременную и Северодонецк. Британцы считают, что эта дорога имеет ключевое значение для снабжения российских сил в этом районе.

"Ее использование было нарушено украинской артиллерией с октября, но если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной" – говорится в сообщении.

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Бои за освобождение Кременной

После освобождения Лимана в начале октября ВСУ приступили к операции по освобождению Кременной. После почти трех месяцев упорных боев украинские войска значительно приблизились к городу.

Военные считают, что освобождение Кременной является важным этапом на пути к деоккупации всей Луганщины, поскольку открывает дорогу на Лисичанск и Рубежное.

В конце декабря соцсети начали распространять слухи об освобождении Кременной, но власти их опровергли.

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