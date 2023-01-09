Александр Коваленко рассказал, что у нас есть семь локаций, которые надо освобождать.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что есть несколько сценариев освобождения оккупированных украинских территорий.

"Всегда есть либо позитивный сценарий, либо негативный. Позитивный сценарий – это, конечно же, выход к границам 1991 года до конца 2023 года. Но есть и негативный. В чем он заключается? Мы в самом начале говорили с вами о подготовке условий для контрнаступления, которые могут продолжаться три-четыре-пять месяцев, как на Харьковщине и на правобережной Херсонщине. И мы проговаривали вопрос того, что на Луганщине эти условия готовы, но не хватает нескольких факторов, чтобы реализовывать контрнаступательные действия. Если мы говорим о Запорожской области, этот процесс сейчас происходит, как и на левобережной Херсонщине. То есть все находится в процессе, два-три месяца и, возможно, что-то еще реализуется", - сказал эксперт в интервью УНИАН.

Коваленко рассказал, что у нас есть семь локаций, которые надо освобождать.

"Левобережная Херсонщина, часть Запорожской области, Луганщина, оккупированная в 2022 году и оккупированная в 2014-м, Донеччина, оккупированная в 2022 году и ограниченно оккупированная в 2014 году, и временно оккупированный полуостров Крым. Если мы сможем скомбинировать освобождение Лугащины 2022 года, освобождение левобережной Херсонщины и Запорожья – фактически это может произойти к середине лета, то возникает вопрос, что с территориями, оккупированными в 2014 году. Там должен быть совсем другой сценарий и совсем другая подготовка. Линия обороны, которую они формировали годами, будет иметь свое тормозящее воздействие на наше контрнаступление. И выход к административной границе со временно оккупированным полуостровом Крым – это тоже своего рода элемент воздействия. Планомерное уничтожение объектов инфраструктуры российских оккупантов на полуострове и уничтожение Крымского моста, чтобы полностью нивелировать логистику (сценарий как с Антоновскими мостами на Херсонщине), займет определенный период времени. В контексте всех этих локаций мы выходим на 2024 год", – сказал эксперт.

Он не исключает, что при негативном сценарии Украина может освободить материковую часть Украины до конца 2023 года, а с полуостровом Крым история может перенестись на 2024 год.

Прогнозы по освободжению Украины от оккупантов: детали

Глава ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что в этом году Украину ждет радость и победа в войне, а России "светит" трансфер власти.

6 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в 2023 году начинается украинский наступательный этап войны в освобождении оккупированных российскими войсками земель.

Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина освободит временно оккупированный Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии, что западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против страны-агрессора.