"Хлопок" в штабе россиян произошел поздно ночью.

Вблизи Токмака Запорожской области в ночь на 23 декабря прогремели новые взрывы.

Как пишет Стратком ВСУ со ссылкой на источники, под огонь ВСУ попал штаб российских оккупантов и "кадыровцы".

"Это произошло где-то вчера в 22:50-23:40. Местные источники пишут, что во сне сгорело много дон донов, вместе со штабом оккупантов. Информация уточняется и дополнительно проверяется", - говорится в сообщении.

Взрывы в Запорожской области

"Хлопки" в местах скопления врага в Запорожской области случаются чуть ли не каждый день. ВСУ уничтожают логистику захватчиков, удары призваны парализовать движение оккупантов и их оборонный потенциал.

12 декабря ВСУ разгромили логово ФСБ в Мелитополе. ВСУ ударили также по блокпосту врага в 20 км от Мелитополя, а еще уничтожили место базирования радиолокационной станции, с помощью которой оккупанты отслеживали цели для сил ПВО и осуществляли аэронавигацию.

Несколькими днями позже Генштаб сообщал о работе крематориев российских захватчиков в Токмаке.

Накануне украинские защитники ударили по зданию лицея в городе, которую русские войска превратили в свою берлогу.

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Россияне сосредоточили все силы на захвате Донецкой области. Самые жестокие бои продолжаются, в частности, под Бахмутом, куда захватчики пытаются ворваться.

22 декабря ВСУ удалось выбить из города группу противника. Военные констатируют, что на этом участке фронта враг несет большие потери в живой силе.

Последние атаки россиян в районе Бахмута и еще 18 населенных пунктов были отбиты украинскими войсками.

Отдельно Генштаб сообщал о возведении обороны оккупантами в Крыму – вдоль автодороги Красноперекопск-Джанкой.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч террористов и тысячи единиц вражеской техники.

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