У россиян даже нет карт расстановки своих мин.

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются на направлении Сватово — Кременная. Однако наступление осложняет плотно заминированная территория. Оккупанты успели подготовить оборонительные позиции в этом районе боевых действий.

Такой информацией поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Freeдом. Он заявил, что продвижение ВСУ на Луганщине дается тяжело, и бороться приходится за каждый метр.

"Все-таки у них было достаточно времени для того, чтобы подготовить оборонительные рубежи совершенно разнообразные, начиная от окопов, какие-то норы в лесопосадках. Плюс все заминировано полностью, причем заминировано так, что ни у кого нет на самом деле минных карт. Потому что минировали и вручную, минировали дистанционно с помощью специальной техники и ракетами. И плюс шло, можно так сказать, как бы естественное заминирование в результате того, что просто где-то падали мины, или ракеты, или снаряды, которые не разрывались. Поэтому тяжело продвигаться вперед, когда впереди просто сплошное заминированное поле со всех сторон", — заявил Гайдай.

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Глава ОВА также подтвердил, что мобилизованные рашисты на Луганщине деморализованы. Их бросили в район интенсивных боевых действий с минимальной подготовкой. Эти военнослужащие находятся рядом с завербованными зэками и "кадыровцами", которые выступают заградотрядами.

"Поэтому однозначно они бы с удовольствием сдавались в плен, если бы такая возможность была", — подытожил Гайдай.

Военная ситуация в районе Сватово и Кременной

Эксперты британской разведки 2 января сообщили, что накануне Нового года разворачивались бои за контроль над трассой Р-66. Она идет из Белгородской области через Сватово и Кременную.

Дорога имеет ключевое значение для снабжения вражеских сил. ВСУ держат ее под огневым контролем с октября, а в случае захвата трассы ситуация со снабжением рашистов значительно ухудшится.

Гайдай подтвердил информацию британской разведки. Он также добавил, что воины ССО иногда выходят на Р-66 и уничтожают вражескую технику.

В Сватово 3 января бойцы 92-й бригады отработали по ангару, где оккупанты спрятали боекомплект. Уничтожить строение, служившее складом для оккупантов, помог меткий сброс снаряда с дрона.

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