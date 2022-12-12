По предварительным данным, несколько единиц техники врага превратилось в поджаренный металлолом.

В Майском возле Мелитополя и Пологах в Запорожской области зафиксированы "прилеты" на базы российских оккупантов.

Как пишет "РИА Мелитополь", на момент прилета на базу в Майском там было около 150 военных РФ, количество погибших и раненых устанавливается.

Также по наводке разведки артиллерия ВСУ метко отработала по базе "Политехника" в районе села Пологи, где была отслежена военная группировка.

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"По предварительным данным, несколько единиц техники врага превратилось в поджаренный металлолом. Десятки рашистов отправятся домой в пакетах. Точные данные потерь врага ждем от Генштаба ВСУ", - информирует местное издание.

Уничтожение оккупантов на Запорожском направлении

Уже вторую неделю подряд продолжается интенсивное уничтожение российских группировок на временно оккупированной территории Запорожской области.

За прошедшую неделю было уничтожено 20 военных группировок оккупантов, с начала этой недели ликвидировано уже по меньшей мере 10.

7 декабря Генштаб информировал, что в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составляли около 240 человек ранеными.

10 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что по предварительным подсчетам в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов.

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