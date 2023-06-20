Министр обороны РФ пытается "напугать" США и Великобританию тем, что они будут втянуты в войну, отметил обозреватель Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высмеял министра обороны России Сергея Шойгу, который накануне заявил, что ВСУ планирует нанести удар американскими РСЗО HIMARS и британскими ракетами Storm Shadow по "территории" РФ, включая временно оккупированный Крым.

Как отметил эксперт, заявлением Сергей Шойгу пытается "напугать" США и Великобританию тем, что посредством таких ударов они будут втянуты в войну: "Но на то он и профессиональный оленевод, но никакой не военный".

"Во-первых, на сегодняшний день РСЗО HIMARS ну никак не могут достать временно оккупированный Крым. Пока... Во-вторых, Крым - это Украина, и все в мире это признают, кроме кучки ущербных нищебродов, находящихся на подкорме даже такого мирового аутсайдера и геополитического ничтожества как Россия. С другой стороны, а, что за "бавовна" до того происходила в Крыму? Техногенный коллапс?" - задался Коваленко вопросом.

При этом он предположил, что ракеты Storm Shadow действительно прилетят в Крым:

"Что дальше? Сирожа объявить войну США и Великобритании? О-о-о-о, я бы хотел на это посмотреть, зрелище будет феерическое".

Шойгу "анонсировал" удары ВСУ по Крыму

Как сообщал УНИАН, министр обороны РФ Сергей Шойгу "наванговал" планы ВСУ ударить ракетами Storm Shadow и HIMARS по территории временно оккупированного Россией Крыма. При этом он пригрозил ударами по центрам принятия решения в Украине в ответ на такие "провокации".

Также Шойгу заявил, что США и Великобритания станут полноценными участниками полномасштабной войны, если ВСУ применят оружие вне зоны проведения так называемой "специальной военной операции" РФ.