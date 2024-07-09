Ракеты россияне запускают таким образом, чтобы они летели на низкой высоте.

Жестокий удар российских оккупационных войск по Украине 8 июля был военно-политическим актом кремлевского диктатора Владимира Путина и его окружения. Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что этот террористический удар был спланированным. Россия накопила различные типы ракет и применяла во время атаки все, что было.

"Это были аэробаллистические ракеты, которые россияне запускали с МИГ-31. также ракеты запускались с пусковых наземных установок. Современные ракеты Х-101 запускались с воздушных платформ Ту-95МС. Также россияне запустили старые ракеты Х-22, которые имеют высокую скорость, с Ту-22М3. Возможно, это именно эти самолеты и ракеты, которые мы передавали россиянам в свое время. Надо помнить, кто и как это делал, и что происходит сейчас", – сказал он.

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Генерал-лейтенант отметил, что Россия также модернизирует ракеты Х-101 и "Калибр" – враг применяет тепловые ловушки. При этом ракеты россияне запускали таким образом, чтобы они летели на низкой высоте.

"Считаю, что это был военно-политический акт Путина и его окружения. Им нужно было организовать преступление широкого масштаба, чтобы показать, что они не допустят Украину в НАТО", – констатировал Игорь Романенко.

Атака РФ по Украине

Утром 8 июля россияне нанесли массированный удар по Украине. В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших, среди них – трое детей. Еще более 170 человек ранены.

Известно, что 10 человек погибли в Кривом Роге. 27 – в Киеве, где в результате атаки РФ разрушения были зафиксированы в семи районах. В частности, Россия ударила по "Охматдету" – там погибли два человека, в том числе врач.

В частной клинике в Днепровском районе столицы сообщили о семи погибших. Жертвами удара стали пятеро сотрудников и двое пациентов.

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