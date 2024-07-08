В результате российского удара по частной клинике ADONIS в Днепровском районе Киева погибли семь человек.
Об этом сообщается на странице медицинской группы компаний в Facebook. Жертвами атаки стали 5 сотрудников клиники и 2 пациента.
"С большой болью и грустью сообщаем, что сегодня утром, 08.07.24, филиал ADONIS (м. Левобережная) получил поражение в результате вражеского обстрела. Есть пострадавшие лица. Сейчас ведутся следственные действия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям пострадавших. Призываем всех в случае воздушной тревоги немедленно направляться в ближайшее укрытие и не пренебрегать своей безопасностью", – говорится в сообщении.
В то же время в клинике Isida, расположенной в том же здании, сообщили, что пострадавших среди их врачей и пациентов нет. Повреждено только помещение.
Удар РФ по Киеву
Утром 8 июля российские террористические войска атаковали Украину. Пострадал, в частности, Киев. Повреждения были зафиксированы в 7 районах города – в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.
По состоянию на 21:22 сообщалось, что количество погибших в результате ракетного удара увеличилось до 27 человек. Российские оккупанты убили троих детей.
Известно, что россияне ударили по детской больнице "Охматдет". Там погибли два человека, в том числе врач Светлана Лукьянчук. 30-летняя львовянка работала там детским нефрологом.