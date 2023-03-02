Продолжаются спасательные работы, отметил глава Запорожской областной военной администрации.

Вследствие ракетного обстрела пятиэтажки в Запорожье погибли два человека, а не четыре, как ранее сообщили в Офисе генерального прокурора.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире национального телемарафона. "По состоянию на сейчас, у нас продолжаются спасательные работы. Есть погибшие - это двое мужчин. Видим еще одного мужчину и проводим его эвакуацию", - сказал он.

По словам Малашко, в результате обстрела ранены шесть человек - трое мужчин и трое женщин, из которых одна беременная. Эвакуировано было 20 человек, 11 - спасено.

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Он пояснил, что такая разница в обнародованных данных связана с тем, что здание старое, завалы очень большие. Техника до сих пор работает.

"У нас есть без вести пропавшие - это девять человек. Имеем шанс (найти людей живыми под завалами - УНИАН) и будем идти до конца, чтобы всех спасти, если они живы", - сказал он.

Удар по Запорожью - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ночью 2 марта российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья, предварительно, из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города, под завалами оказались жильцы квартир.

В результате удара в пятиэтажке произошло разрушение более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи.

Нацполиция сообщила, что из-под завалов деблокированы шесть раненых людей и тела трех погибших. Позже в Офисе генпрокурора заявили о четырех погибших и пятерых пропавших без вести.

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