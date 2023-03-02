Пять человек считаются пропавшими без вести, в частности, ребенок.

В результате ракетного удара РФ по многоквартиному дому в Запорожье, по предварительным сведениям, погибли четыре человека.

Пять человек считаются пропавшими без вести, среди них есть ребенок, сообщили в Офисе генпрокурора в Telegram. "По предварительным данным, погибли четыре человека, восемь - ранены...", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram сообщил, что трое из семи госпитализированных в результате удара оккупантов по жилому дому в Запорожье находятся в тяжелом состоянии.

Ракетный удар по Запорожью - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, военные РФ совершили очередную атаку по территории Запорожья в 01:32, предварительно - из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоквартирный дом в центре города, под завалами оказались жители квартир, которые в это время мирно спали.

В результате удара в пятиэтажке произошло разрушение более 10 квартир со 2-го по 5-й этаж. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома.

Нацполиция сообщила, что из-под завалов деблокированы шесть раненых людей и тела трех погибших. В ГСЧС сообщили, что спасены 11 человек (среди них есть беременная женщина) и 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда.

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