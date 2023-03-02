В результате вражеского удара в доме разрушено более 10 квартир.

Число погибших в результате попадания российской ракеты в многоквартирный жилой дом в Запорожье возросло до трех.

Об этом в Telegram сообщила Национальная полиция. "В результате удара в пятиэтажке произошло разрушение более 10 квартир со 2-го до 5-го этажа. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома. Из-под завалов деблокированы шесть раненых людей и тела трех погибших", - говорится в сообщении.

Шесть раненых госпитализированы, продолжаются спасательно-поисковые работы.

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По данным полиции Запорожской области, военные РФ совершили очередную атаку по территории областного центра в 01:32, предварительно - из зенитно-ракетного комплекса С-300. Одна ракета попала в жилой дом, под завалами оказались жители квартир, которые в это время мирно спали.

По факту преступления, предусмотренного ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

Ракетный удар по Запорожью - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 06:30 на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье подразделениями ГСЧС были спасены 11 человек (из них 1 беременная женщина) и 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда. Извлечено из-под завалов тела двух человек.

Стоит отметить, что россияне уже не раз били по Запорожью и другим населенным пунктам региона. Есть много разрушений, жертв и пострадавших.

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