Среди десятков пострадавших в Покровске несколько - в тяжелом состоянии.

Вечером понедельника, 7 августа, россияне попали ракетой по многоэтажному жилому дому в городе Покровск Донецкая области.

По состоянию на утро вторника известно о 7 погибших и 67 пострадавших, информирует Министерство внутренних дел.

"67 ранены, из них-29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей. Восстанавливаем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из–за высокой угрозы повторных обстрелов", – говорится в сообщении.

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По состоянию на 01:00 было известно о семи погибших и 57 раненых и травмированных. Начальник Покровской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что среди пострадавших несколько – в тяжелом состоянии.

Обновлено (7:42): Глава ОВА Павел Кириленко уточняет, что среди погибших – 5 гражданских, 1 работник ГСЧС, 1 - военный.

"Среди раненых - 29 гражданских (в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения), 29 работников полиции, 7 сотрудников ГСЧС и двое военных", - отмечает он.

Удар по Покровску 7 августа - это надо знать

Вечером 7 августа российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, враг бил по центру города дважды с интервалом в несколько десятков минут. Повреждены 9-ти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания.

Во время повторного удара погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области, еще немало полицейских и спасателей, которые первыми прибыли на место обстрела помогать людям, были травмированы.

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