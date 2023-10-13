Оккупанты попали в админздание, ранены 8 сотрудниц и двое посетительниц.

Россияне утром обстреляли город Покровск в Донецкой области, один человек погиб и более 10 ранены. Об этом сообщил и. о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

"Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по центру города - уже сейчас известно о по меньшей мере 1 погибшем и 13 раненых. Повреждены 2 здания", - отметил он.

Мороз добавил, что на месте работают все экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь. Устанавливается тип использованного оружия и окончательные последствия удара.

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Как уточнили в Донецкой облпрокуратуре, сегодня в 08:30 оккупанты обстреляли центр г. Покровска. По предварительным данным, войска РФ атаковали населенный пункт ракетами, тип которых сейчас устанавливается.

"В результате попадания боеприпасов погиб мужчина, еще трое получили ранения. Кроме того, другое средство поражения попало по административному зданию. От атаки армии государства-агрессора получили ранения 8 сотрудниц государственного учреждения и двое посетительниц", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Предыдущие удары по Покровску

Как сообщал УНИАН, вечером 7 августа российские террористы ударили по Покровску ракетой "Искандер", которая попала в жилую многоэтажку. Удар вызвал значительные повреждения здания, под завалами оказались люди.

В результате удара погибли 9 человек и более 80 были ранены.

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