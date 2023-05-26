С тремя людьми, которые могли находиться здесь, до сих пор нет связи.

До 30 возросло количество пострадавших в Днепре людей в результате вражеского ракетного удара. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Жилой квартал. Медучреждение, ветклиника и многоэтажки вокруг. Сейчас здесь все в стекле. А еще - в обломках вражеского железа. Все пропиталось дымом, слезами и человеческим горем. Уже 30 пострадавших, среди которых двое детей. С тремя людьми, которые могли находиться здесь, до сих пор нет связи", - написал он.

Удар по Днепру 26 мая - главное

Как сообщал УНИАН, всю ночь враг массированно атаковал Днепропетровскую область ракетами и дронами. После этого, утром, оккупанты нанесли очередной ракетный удар, попав сначала в поликлинику.

Видео дня

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что огонь охватил 1 тысячу кв. м пораженного медучреждения. Трехэтажка частично разрушена. Занялась также соседняя постройки. Впоследствии стало известно о попадании ракеты в ветклинику. Также от ударов пострадали многоэтажки.

Ранее Лысак сообщил, что в результате сегодняшнего ракетного удара по Днепру уже известно о двух погибших - один возле поликлиники, другой был найден под завалами ветклиники.

По состоянию на 14:00 сообщалось о 25 пострадавших в Днепре. Из них 19 госпитализированы в стационар, среди них трое - "тяжелые".

Лысак уточнил, что раненые дети - это мальчики 3 и 6 лет, оба госпитализированы, врачи оценивают их состояние, как средней тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: