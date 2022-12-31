Ночью россияне трижды открывали огонь по Никопольскому району.

Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области с тяжелой артиллерии: выпустили около 20 снарядов.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, никто из людей не пострадал, подробности уточняются.

"Предновогодняя ночь была неспокойной в Никопольском районе. Россияне трижды открывали огонь по району из тяжелой артиллерии. Обстреляли две громады - Мировскую и Марганецкую. Направили туда два десятка снарядов", - отметил он.

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Ситуация в Днепропетровской области:

На протяжении последних недель российские захватчики не прекращают террор против жителей Днепропетровской области. Больше всего от обстрелов страдает Никопольская громада, которую от оккупированных территорий Запорожской области отделяет река Днепр.

В ночь на 19 декабря россияне выпустили по Никопольщине более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

21 декабря оккупанты устроили жителям Никопольщины "адскую ночь". Тогда на территорию трех общин Никопольского района прилетели десятки снарядов.

В частности, 23 декабря российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночную Никопольщину дважды.

28 декабря 2022 года жителей прибрежных территорий Никопольского района Днепропетровской области предупредили об опасности так как российские оккупанты перемещают технику на берегу Каховского водохранилища.

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