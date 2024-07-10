Во время удара мальчик был в реанимации больницы.

Количество жертв в результате российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве увеличилось, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в больнице "Охматдет" во время террористической атаки 8 июля. Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета", - сообщил Ляшко на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что после удара парня транспортировали в одну из больниц Киева, где он умер.

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"Приносим свои искренние соболезнования родным малыша. Никогда не простим российским террористам, которые убивают наших детей", - добавил Ляшко.

Российский удар по "Охматдету"

8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по киевской детской больнице "Охматдет". В результате атаки есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в такие моменты ему хочется убить российского диктатора Путина.

В то же время издание Financial Times сообщило, что российская ракета X-101, если бы ударили по больнице, содержит западные комплектующие. Это свидетельствует о том, что россиянам удается успешно обходить санкции.

Тем временем во Львове попрощались с врачом Светланой Лукьянчик, которая погибла в результате российской ракетной атаки на Киев. Она работала в детской больнице "Охматдет".

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