Отмечается, что Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран.

Ракета Х-101, которой Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, содержит западные комплектующие, что свидетельствует об успехах Кремля в уклонении от санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на мнения экспертов и украинских чиновников.

"Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее усиливающейся кампании воздушных ударов по Украине. Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США", - говорится в публикации.

Как отметила руководитель исследования санкций в Институте KSE в Киеве Елена Белоусова, западные технологии позволяют РФ создавать эти "более умные" ракеты, способные преодолевать противовоздушную оборону (ПВО) Украины.

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