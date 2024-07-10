По словам коллег врача, Светлана в последние мгновения своей жизни отводила детей в укрытие.

Во Львове состоялась церемония с погибшим врачом Светланой Лукьянчик. Жительница Львова погибла в результате российской ракетной атаки на Киев, она работала в детской больнице "Охматдет". Об этом сообщили журналисты "Эспрессо".

Известно, что Светлана родилась во Львове и росла без родителей. Обучение девушка завершила в Национальном медицинском университете имени Богомольца, после чего пошла работать врачом-неврологом в отделении, где лечат детей с хронической болезнью почек всех видов и степеней тяжести. Сейчас оно разрушено до основания.

Коллеги Светланы рассказали, что во время удара врач эвакуировала детей, находившихся на диализе, в укрытие. До последнего вздоха она выполняла свой врачебный и человеческий долг - спасать жизни.

Проститься со Светланой пришли родные, друзья, коллеги и неравнодушные львовяне. Девушку похоронят возле родителей на Голосковском кладбище.

Как отметил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, врачу было всего 30 лет.

"В таком молодом возрасте она успела очень много сделать для облегчения страданий маленьких пациентов, в частности с почечной недостаточностью. Об этом свидетельствуют воспоминания родителей детей, которых она вела, друзей, знакомых, коллег. А сколько еще могла бы сделать... Близкие говорят, она жила работой. Лечила детей от рождения и до 18 лет", - добавил чиновник.

По его словам, Светлана работала в единственном в Украине отделении, где дети, которые имели хроническую болезнь почек всех видов и степеней тяжести, могли лечиться стационарно.

"Перед ударом врач еще успела перевести в укрытие маленьких пациентов, которые находились на диализе. Отделение полностью разрушено", - отметил Козицкий.

Удар РФ по Охматдету - последние новости

Как писал УНИАН, армия РФ 8 июля нанесла ракетный удар по киевской детской больнице "Охматдет". В результате атаки есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в такие моменты ему хочется убить российского диктатора Владимира Путина.

"Я отец, я президент, я человек... Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают - в такие моменты ты хочешь убить Путина", - отметил глава государства.

В то же время издание Financial Times сообщило, что российская ракета Х-101, которой ударили по больнице, содержит западные комплектующие. Это свидетельствует о том, что россиянам удается успешно обходить санкции.

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