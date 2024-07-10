Президент уверен, что данным ударом Россия "подала сигнал всему миру" накануне саммита НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя целенаправленный удар России по детской больнице "Охматдет", признался, что в такие моменты ему хочется убить Путина.

"Я отец, я президент, я человек… Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают - в такие моменты ты хочешь убить Путина", - сказал он во время интервью в Институте Рональда Рейгана в США.

Он уверен, что данным ударом Россия "подала сигнал всему миру" накануне саммита НАТО:

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"В чем трагедия: это не была атака на военный объект или что-то с ракетой было не так, нет. Ракета летела точно на больницу. И да, это точно был сигнал накануне саммита".

Удар по детской больнице "Охматдет" - актуальное

Напомним, как писал УНАИН, ракета Х-101, которой Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, содержит западные комплектующие, что свидетельствует об успехах Кремля в уклонении от санкций.

Отмечалось, что Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее усиливающейся кампании воздушных ударов по Украине. Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, хотя по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США.

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