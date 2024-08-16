Примечательно, что Россия вообще не может производить борта стратегической авиации, а только ремонтирует и модернизирует старый авиапарк.

15 августа 2024 года в Иркутской области РФ потерпел крушение российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. И таких случаев будет больше, уверен эксперт по авиации, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Сегодня было падение самолета Ту-22М3 из-за определенной технической неисправности. Дальше такое будет чаще, потому что активная эксплуатация самолетов требует и качественного обслуживания. А Россия не успевает его делать", – отметил он в эфире телемарафона.

Эксперт добавил, что слабое место бомбардировщиков ТУ-22М3, как и всей российской стратегической авиации – это непосредственно двигатели.

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"Безусловно, там есть проблематика и со вспомогательной силовой установкой, еще с определенными элементами. Но самое больное место для любой российской авиации – это двигатели. Потому что самым мощным производителем двигателей в советское время было "Мотор Сич", а самым мощным разработчиком – КБ "Ивченко-Прогресс". Все это осталось в Украине", – подчеркнул Храпчинский.

Эксперт рассказал, что сейчас Россия не может ни строить, ни качественно ремонтировать двигатели, которые есть, например, на стратегической авиации. Это приводит к тому, что у самолетов начинается определенная проблематика с двигателями, их воспламенение – все последовательно уничтожает самолет. При этом эта проблема не новая, но Россия ее никак не может решить.

"За счет всего этого мы еще увидим падение самолетов и авиакатастрофы, или предпосылки к этому с экстренной посадкой", – считает он.

Храпчинский отметил, что стратегические самолеты Россия вообще не может производить, а только ремонтирует и модернизирует старый авиапарк.

"Если говорить о тактической авиации, здесь следует заметить, что россияне на самом деле могут еще строить, и около 6-ти в год они могут выпустить самолетов Сухого", – пояснил он.

Авиаэксперт добавил, что Украина уничтожает гораздо больше самолетов. Однако это все равно угрозы, поэтому надо больше бить непосредственно по российским объектам производства авиации.

Он отметил, что Россия активно развивала авиационные заводы, строила новые цеха, чтобы увеличить способности производства. В то же время это не было строительство каких-то подземных ангаров, ведь россияне вообще не готовились к тому, что будут удары по территории РФ, и с 2003 года активно масштабировали производство наступательного оружия.

Падение Ту-22М3 в России

В Иркутской области РФ разбился российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Эти самолеты оккупанты часто используют для ударов по Украине.

В российском Минобороны подтвердили крушение самолета. Предварительная причина падения – техническая неисправность. Также российские власти утверждают, что всех четыре пилота бомбардировщика, которые успели катапультироваться, выжили.

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