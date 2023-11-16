В результате такой тактики врага страдают экономика, бизнес и останавливается работа учебных заведений.

В Воздушных силах ВСУ считают, что Россия может продолжить тактику, когда на фоне угрозы удара в Украине объявляют продолжительные воздушные тревоги. Это делается, чтобы парализовать нашу экономику.

Об этом спикер ПС Юрий Игнат сказал в эфире "Радио Свобода" в четверг, 16 ноября. Его также спросили, могут ли оккупанты устраивать тревоги, которые продлятся условно по 12 часов в сутки. По словам Игната, такие случаи уже были.

"Раньше они просто длились 20-30 минут, взлет и посадка отрабатывались, но раз так пять в день примерно. Это держит в напряжении - тревога была, исчезла, через пол часа вновь началась. Тоже на пол дня растягивалось. Плюс они взлетали по полтора часа, то есть их штатные баки позволяют полтора часа находиться в воздухе без дозаправки МиГа. И таких взлетов где-то полгода назад было три-четыре. Поэтому где-то близок к мысли, что такое уже у нас было и, возможно, враг и дальше будет продолжать", - рассказал Игнат.

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Во время угроз страдают экономика, бизнес и останавливается работа учебных заведений. По мнению Игната, для такой "тактики терроризма" Россия будет привлекать все инструменты.

У спикера также спросили, могут ли в случае длительных тревог делить Украину на уровне опасности. Он отметил, что пока такой вариант не рассматривают, поскольку это решение должно быть взвешенным и требует серьезного подхода.

Длительные тревоги в Украине

Ранее Игнат объяснил, почему в последнее время воздушные тревоги при взлете вражеского МиГ затягиваются на несколько часов. При полете с дозаправкой МиГ-31К может находиться в воздухе до 5 часов.

По данным украинских военных, российские захватчики сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора этой зимой.

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