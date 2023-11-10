Сейчас враг отрабатывает дозаправку МиГов в воздухе.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил затяжную воздушную тревогу в Украине.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о воздушной тревоге, которая на тот момент длилась в Украине уже несколько часов, и угрозах, которые есть по состоянию на сейчас.

"Не исчезает угроза баллистики. Надо понимать, что даже когда МиГ взлетает, вся карта покрывается красным", - отметил Игнат.

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Он заметил, что раньше, когда МиГи взлетали, то продолжительность тревоги составляла 20 минут: отрабатывались взлет и посадка, тренировочные полеты. Кроме того, были и 1,5-часовые тревоги.

"Это фактически, 1,5 часа, время, когда МиГ-31 отрабатывает горючее (летает, пока не израсходует все горючее) и возвращается на базу. Таким образом мы где-то полгода и более видели тревоги по 1,5 часа", - сказал спикер.

Сейчас же, подчеркнул Игнат, враг "прибегнул к другим задачам, которые ставит перед собой".

"Это отработка дозаправки в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа (в воздухе – УНИАН) возрастает фактически вдвое. Сейчас протяженность таких тревог более 2,5 часов", - пояснил он.

На уточнение, максимальное ли это время, сколько МиГи могут находиться в небе, представитель отметил:

"Если 1,5 часа – штатная отработка горючего, соответственно, дозаправка в воздухе, то еще час-полтора можно добавлять к тому времени, что он может еще дополнительно находиться в небе. Поэтому до трех часов – возможен такой вариант".

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Как сообщал УНИАН, ранее Игнат заявил, что Украина получит еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot от Германии.

По его словам, о сроках нельзя говорить. Он также добавил, что иногда сообщение о получении какого-то вооружения дублируется и складывается впечатление, что его несколько единиц.

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