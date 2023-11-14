Оккупанты начали проводить дозаправку самолетов в воздухе.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему в последнее время воздушные тревоги при взлете вражеского МиГа затягиваются на несколько часов.

В эфире национального телемарафона он рассказал, что оккупанты меняют тактику, готовясь к новым ударам.

"Взлетел он с Саваслейки, сейчас он уже разворачивается в этом направлении. Имеем новые реалии, начали они проводить и такие вещи, как дозаправка. На этот раз их было аж две в воздухе", – рассказал Игнат.

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Он призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, в Украине сегодня объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. При этом во время его полета оккупанты отработали дозаправку в воздухе с помощью Ил-78. Тревога длилась с 14.30 до 17.30 - около трех часов.

При полете с дозаправкой МиГ-31К может находиться в воздухе до 5 часов.

Ранее Игнат прокомментировал работу ПВО

Так, отвечая на вопрос, почему в Киеве сбиваются баллистические цели, а в других городах это не всегда удается, Игнат отметил, что украинские системы противовоздушной обороны не насчитывают достаточного количества для охвата всей территории.

Также он добавил, что даже такая система, как "Patriot", не может обеспечить впечатление всех баллистических целей.

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