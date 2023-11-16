На оккупированном Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса.

Российские захватчики сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора этой зимой.

"Мы говорили о том, что опираемся на данные Главного управления разведки. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает - это очевидно", - во время телемарафона "Единые Новости" рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ракеты воздушного базирования рассредоточены в местах, где можно их загружать в самолеты.

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"Мы говорим о готовности более 800 ракет в общем количестве к использованию врагом для этапа энергетического террора", - подчеркнула Гуменюк.

Ракетный террор РФ

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска накапливают вооружение для того, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

По данным Минэнерго, российские захватчики ожидают "стабильных" морозов в Украине, чтобы начать массированные удары по энергетической инфраструктуре.

В ГУР отмечали, что этой зимой России будет труднее осуществлять атаки по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку она подготовилась.

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