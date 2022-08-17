Представителям Украины до сих пор не дают встретиться с ранеными.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что для расследования теракта в Еленовке ждут приезда отдельной миссии ООН.

Об этом омбудсмен рассказал в эфире информационного телемарафона 16 августа.

"На Международный Комитет Красного Креста не возлагаю много надежд, у них в мандате такого нет. А вот как раз мы ждем приезда именно отдельной миссии ООН, которая создана на основании заявления генерального секретаря и решения генерального секретаря ООН, которая как раз и будет расследовать юридически, что там произошло", - акцентировал Лубинец.

Он добавил, что комитет Красного Креста длительное время не мог подтвердить официально, что РФ не допускает их ни в Еленовку, ни к раненым украинским военнослужащим, ни к другим военнопленным и гражданским пленным, которых держат на временно оккупированных территориях и на территории РФ.

"Наконец МККК выполнит свою миссию и попадет в Еленовку. Почему я говорю наконец, потому что я публично неоднократно обращался к Международному Комитету Красного Креста, чтобы они публично подтвердили информацию, что российская сторона их не допускает ни в Еленовку, ни к нашим раненым военнослужащим, ни вообще ко всем тем, кто содержится на временно оккупированных территориях и на территории РФ, как военнопленным, так и гражданским", - сказал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что представителям Украины до сих пор не дают встретиться с ранеными пленными.

"Что известно в отношении раненых, во-первых, мы видим несовпадения со списков раненых и погибших, которые официально обнародовала российская сторона через средства массовой информации РФ. Именно поэтому не дают встретиться с нашими ранеными после Еленовки, именно для того, чтобы мы не получили дополнительной информации. Кроме того, в настоящее время через свои контакты, о которых я не могу публично говорить, и я, и военная разведка занимаемся и прикладываем много усилий с тем, чтобы действительно установить, что там на самом деле произошло. Хотя по всем фактам наши военные эксперты сделали вывод, что это была срежиссированная, тщательно подготовленная провокация и военное преступление (РФ - УНИАН) дополнительно, где внутри было взорвано устройство, которое дает очень высокую температуру. С этими выводами, насколько мне известно, согласились все международные эксперты, приобщенные к этому делу", - акцентировал Лубинец.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались украинские военнопленные.

Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии и сообщила о гибели более 50 украинских защитников. В Украине назвали взрыв в Еленовке российским терактом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставок оружия от партнеров.

Впоследствии в украинской разведке сообщили, что Россия так и не предоставила официальных ответов относительно списков погибших и раненых.

Также Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Россия готова вернуть тела убитых защитников, но после окончания "расследования".

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